Отца-алкаша, заставлявшего дочь просить милостыню, отправили в колонию

В Челябинской области осужден мужчина, заставлявший попрошайничать маленькую дочь.

Как уже сообщал «Новый День», вопиющий случай нарушения прав ребенка зафиксирован в Еманжелинске минувшей весной.

Местные жители сообщили в полицию, что возле одного из магазинов девочка просит милостыню.

В ходе проверки выяснилось, что попрошайничать ребенка заставлял отец. Ранее судимый, безработный мужчина обещал на полученные от прохожих деньги покупать ребенку сладости, однако по факту тратил ее «заработок» на спиртное и сигареты.

Приехав домой к проблемной семье, полицейские и представители опеки обнаружили, что в квартире никакой еды нет, а горе-родитель в стельку пьян. Кроме того, выяснилось, что южноуралец уже привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов ребенка.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Еманжелинского горсуда, в ходе судебного следствия вину в предъявленном обвинении отец не признал. С учетом рецидива и состояния здоровья, мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.11.17

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