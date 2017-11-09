«Нет деревьев – есть деревья!» Челябинск встречает президента (ФОТО)

Жители Челябинска отметили преображение города к приезду главы государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане придумали несколько интернет-мемов по поводу того, как изменился Челябинск всего за 3 дня. И это касается не только отсутствия смога, который, в буквальном смысле, сдуло ветром. Вчера, например, рабочие закончили установку чугунных ограждений трамвайных остановок на площади Революции.

А раньше было так

Обратите внимание на урны и сварочные швы

Остатки плитки тоже не успели убрать – так и валяются прямо на остановке

Да и сам заборчик, если рассмотреть внимательно, «трачен» ржавчиной, но в принципе красиво

Бросаются в глаза и нарочито чистые дорожные знаки, маршрутки и городской общественный транспорт. Напомним, ранее появилась информация о запрете выезда на центральные улицы и гостевой маршрут автобусов ПАЗ. С таким предупреждением выступило руководство «ОГТ», боясь опозориться 9 ноября. Как оказалось, в центр не пускают и грязные троллейбусы – до сих пор на их «внешность» внимания никто не обращал.

Кроме того, в последние дни в городе замечены новые остановочные комплексы, даже в тех местах, где благополучно используются старые.

Вдоль проспекта Ленина на пустынных газонах высадили деревья и даже перекрасили балконные плиты – с оранжевого в серый цвет.

Фото: Vch93 (Pikabu)

А финальным штрихом в подготовке к встрече Владимира Путина стало появление его бронзовой статуи на горнолыжном комплексе «Аджигардак».

Как отметил в Instagram коммерческий директор курорта, депутат челябинского райсовета Алексей Карелин, бронзовая скульптура появилась в знак благодарности президенту за вклад в популяризацию горнолыжного спорта в России.

«Скульптура олицетворяет собой портрет здорового, спортивного и ведущего активный образ жизни человека, на которого можно и нужно равняться», – говорится в сообщении.

Правда, официальное открытие монумента запланировано на 25 ноября, да и лицом Путин в бронзе на президента как-то не похож, но это никого не смущает.

Фото: http://adzhigardak.ru

Напомним, сегодня Владимир Путин встретится с президентом Нурсултаном Назарбаевым на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящем в эти дни в Челябинске. Президент намерен провести совместное пленарное заседание форума, посетить компрессорный завод и пообщаться с рабочими.

Челябинск, Юлия Димова, Евгений Полак

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