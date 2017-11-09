Мошенники выманили у пенсионерки 100 тысяч на мифические окна

Жительница Челябинской области, поверив аферистам, лишилась последних денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной жертвой мошенничества стала жительница поселка Гончарка в Троицке.

Пенсионерка решила установить в доме современные пластиковые окна. Собственных сбережений у старушки не было, поэтому она оформила банковский займ – более 100 тысяч рублей.

Женщина заключила с фирмой договор, после чего перевела исполнителям заказа указанную сумму.

В скором времени менеджеры перестали отвечать на звонки, установщик окон также не появился в доме старушки. Пенсионерка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, сообщает газета «Вперед».

В настоящий момент ведется розыск подозреваемых.

Напомним, последними сбережениями из-за установки окон поплатилась и 87-летняя жительница Аргаяшского района. В мае текущего года в квартиру пенсионерки постучалась молодая пара. Незнакомцы представились соцработниками и предложили старушке заменить старые деревянные окна на пластиковые. Хозяйка разрешила гостям замерить все окна, а когда они ушли, обнаружила, что из кухонного шкафа пропали все ее сбережения – 99 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело, однако похитителей так и не нашли.

Челябинск, Юлия Димова

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