Дело водителя «Мерседес», едва не угробившего четырех студенток, передано в суд

В Челябинске будут судить виновника аварии с четырьмя пострадавшими.

Как уже сообщал «Новый День», резонансное ДТП произошло 13 февраля 2017 года напротив главного корпуса Южно-Уральского госуниверситета. Согласно первоначальной версии, автомобиль «Лексус», проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с «Тойотой» и «Мерседесом», после чего вылетел на автобусную остановку, сбил четырех девушек и врезался в маршрутный «Форд», тот, в свою очередь, ударил стоявший рядом микроавтобус «Пежо». В результате ДТП студенток вуза в тяжелом состоянии доставили в больницу. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе расследования выяснилось, что аварию спровоцировал 24-летний водитель «Мерседес». Поворачивая с проспекта Ленина на улицу Тернопольскую, молодой человек, не уступил дорогу встречному автомобилю. Вина водителя «Лексуса» в ДТП не подтвердилась.

В результате двум пешеходам был причинен тяжкий вред здоровью, у одной из девушек теперь на всю жизнь обезображено лицо. Еще двум студенткам причинен вред здоровью средней и легкой тяжести.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в Центральный районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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