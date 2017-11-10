Челябинский школьник погиб, упав из окна многоэтажки

В Челябинске 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской службе спасения, трагедия произошла накануне около 20 часов в Ленинском районе. Подросток упал с 7 этажа на козырек пристроя многоквартирного дома по улице Пограничной. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

Прибывшая на место бригада врачей пыталась реанимировать ребенка, однако спасти пострадавшего не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По факту гибели школьника начата доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.11.17

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