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Пятница, 10 ноября 2017, 09:04 мск

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Челябинск

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Челябинский школьник погиб, упав из окна многоэтажки

Челябинский школьник погиб, упав из окна многоэтажки

В Челябинске 12-летний мальчик выпал из окна многоэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской службе спасения, трагедия произошла накануне около 20 часов в Ленинском районе. Подросток упал с 7 этажа на козырек пристроя многоквартирного дома по улице Пограничной. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

Прибывшая на место бригада врачей пыталась реанимировать ребенка, однако спасти пострадавшего не удалось.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По факту гибели школьника начата доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Димова

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