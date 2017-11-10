В Челябинске нашли бездомного пса с ножом в горле

В Челябинске живодеры воткнули нож в горло собаке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной случай жестокого обращения с животными зафиксирован в Чурилово. Волонтеры обнаружили истекающего кровью пса на обочине дороги. Из горла живой собаки торчал кухонный нож.

«Хвостатому другу очень повезло: нож прошел в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Задень он ее – это неизбежно привело бы к скорой смерти, – рассказывают в соцсетях зоозащитники. – Собаку отвезли в клинику, где ей провели операцию».

В настоящий момент жизни четвероногого бродяги ничего не угрожает. Спасенного пса поместили в приют «БиМ».

Волонтеры, шокированные столь бесчеловечным отношением к бездомному псу, отметили, что рядом с пострадавшим сидела еще одна собачка с порезанной лапой. Зоозащитники не исключают, что животных покалечил один и тот же человек. Несмотря на то, что он опасен для общества, живодер до сих пор разгуливает на свободе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, заявление о нападении на собаку зарегистрировано, по данному факту проводится проверка, ее результаты будут известны через 10 дней.

Челябинск, Юлия Димова

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