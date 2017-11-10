Затягивается суд над бывшим сити-менеджером Миасса: присяжного уличили в предвзятости

В Московском областном суде сорвалось заседание по громкому делу в отношении бывшего главы администрации Миасса и ОПГ «Турбазовские».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебный процесс отложили до 22 ноября из-за поступившего рапорта судебного исполнителя. Пристав пожаловался на общение одного из присяжных с родственником подсудимого. Пояснить суть разговора нарушитель не смог, в результате прокурор обратился с ходатайством об исключении его из состава присяжных заседателей. Однако заменить его оказалось некем, в итоге слушание признали недействительным. Кроме того, был поднят вопрос об утверждении новой коллегии присяжных.

Вместе с тем, сторона защиты выступила с ходатайством о возвращении уголовного дела прокурору. Если на следующем заседании суд удовлетворит прошение, материалы поступят в надзорное ведомство уже в третий раз. Напомним, ранее дело передавали прокурору для устранения недостатков, мешающих его рассмотрению.

Если ходатайство будет отклонено и материалы оставят в суде, скорому оглашению приговора бывшего сити-менеджера Миасса все равно помешает длительный отбор присяжных.

В деле «Турбазовских» он занял почти десять месяцев, пишет NewsMiass.

Напомним, Виктора Ардабьевского задержали осенью 2013 года, после чего этапировали в Москву. Сити-менеджеру предъявили обвинения в двух заказных убийствах и соучастии в бандитизме в составе организованной преступной группировки.

По версии следствия, с 1999 по 2009 год участники южноуральской банды совершили около 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Ростовской, Челябинской областях, а также Краснодарского края. В арсенале преступного сообщества имелось огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Следователи полагают, что в ОПГ «Турбазовские» входил и сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, и именно с его подачи члены банды расправились с двумя южноуральскими коммерсантами в 2005 и 2008 годах. Каждому из 9 фигурантов уголовного дела вменяется по несколько эпизодов тяжких преступлений, по делу проходят полсотни потерпевших и более 240 свидетелей.

Челябинск, Юлия Димова

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