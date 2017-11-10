Отвод коллегии и давление на суд: защита Цыбко затягивает судебное следствие

Адвокаты экс-сенатора Совета Федерации РФ вновь настаивают на смене судейского состава.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодняшнее заседание по рассмотрению апелляции на приговор Константина Цыбко началось с подачи ходатайств. С одним из них выступил адвокат осужденного, попросив отложить заседание из-за плохого самочувствия. В подтверждение своей болезни защитник предоставил больничный лист и талон к врачу. Коллеги заболевшего поддержали ходатайство. Однако коллегия судей, согласившись с возражениями прокурора, отклонила прошение, аргументировав это тем, что защита Цыбко обеспечена в полном объеме двумя адвокатами.

«Далее было оглашено письменное ходатайство осужденного, где он просил восстановить ему пропущенный срок подачи дополнений к апелляционной жалобе», – отметила представитель пресс-службы облсуда Евгения Нациевская, добавив, что и это ходатайство суд также отклонил.

«Обвинительный уклон» судей возмутил одного из новых адвокатов Цыбко Степана Гузея. Защитник заявил судьям отвод, связывая это с нарушением прав осужденного на защиту. Кроме того, адвокаты пригрозили подать жалобу на судейский состав в квалификационную коллегию судей. Это замечание было расценено как давление на суд.

Затем судья попросил защитника оформить заявленное ходатайство в письменной форме. После перерыва суд оставил ходатайство об отводе без удовлетворения. Судебное заседание продолжится сегодня в 15 часов.

Напомним, рассмотрение апелляции на приговор Озерского городского суда, отправившего Цыбко на 9 лет в колонию строгого режима со штрафом в 70 миллионов, стартовало в областном суде 25 октября. С этого времени коллегия из трех судей так и не приступила к рассмотрению жалобы по существу. Адвокаты и сам осужденный то и дело заявляют ходатайства о продлении времени на ознакомление с материалами дела, личном участии экс-сенатора в судебном заседании, незаконном переводе Цыбко из СИЗО-1 Челябинска в следственный изолятор Златоуста, приобщении медицинских документов к материалам дела, изменении осужденному меры пресечения на время судебного разбирательства, а также предвзятости судейского состава. В большинстве случаев суд остается непреклонен, а адвокаты уверяют, что не затягивают рассмотрение апелляции, а пытаются таким образом справиться с возникшими трудностями.

Челябинск, Юлия Димова

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