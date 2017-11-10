Из южноуральской колонии сбежал заключенный

В Челябинской области третий день ищут сбежавшего заключенного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФСИН России по Челябинской области, инцидент произошел 8 ноября. Осужденный за кражу мужчина исчез во время похода в больницу из колонии-поселения №7, расположенной в миасском поселке Атлян. Представитель уголовно-исполнительной системы отметил, что заключенный не сбежал из-под охраны, а «уклонился от исполнения наказания».

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается местонахождение беглеца.

Добавим, колония-поселение №7 в Атляне вопреки протесту общественности была открыта в январе текущего года на месте ранее расформированной детской воспитательной колонии. Наполняемость нового исправительного учреждения составила 420 человек.

Как уже сообщал РИА «Новый День», весной 2015 года власти Миасса направили письмо губернатору Челябинской области с просьбой уберечь ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса и местные туристические объекты от набегов «варваров». Авторы обращения отметили, что заключенные запланированной в Атляне колонии-поселения из-за столь «легкого» режима содержания смогут спокойно разгуливать по городу и его окрестностям. По прошествии двух лет опасения городских властей подтвердились.

Челябинск, Юлия Димова

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