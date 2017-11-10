Копейской юристке, провернувшей аферу с маткапиталом на 13 миллионов, вынесли приговор

Жительницу Копейска осудили за мошенничество с материнским капиталом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в период с апреля по июль 2014 года женщина с тремя сообщницами оказывала юридические услуги по оформлению фиктивных документов о предоставлении владелицам государственных сертификатов права на получение денежных займов. Согласно договорам, «семейные» кредиты впоследствии должны были быть погашены из федерального бюджета положенными по закону выплатами в виде материнского капитала.

В результате юристка обманом похищала у клиентов, согласившихся на сделку, полученные при обналичивании маткапитала деньги.

Кроме того, аферистка незаконно оформляла в собственность жилые помещения и земельные участки, принадлежащие южноуральцам, переписывая объекты на третьих лиц. Когда обман вскрылся, преступницу задержали.

По факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах, возбудили уголовное дело.

Потерпевшими по делу признаны 18 владельцев государственных сертификатов из Челябинска, Копейска, Карабаша, Чебаркульского и Красноармейского района. Также причинен материальный вред управлению Пенсионного фонда России в Челябинской области.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 13 миллионов рублей.

Суд приговорил мошенницу к лишению свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении трех ее сообщниц в настоящее время рассматриваются в Копейском городском суде.

Челябинск, Юлия Димова

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