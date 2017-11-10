Прилетают в Челябинск, высаживают в Кольцово: авиапассажиров запутали «президентскими трапами»

Прилетевших в Челябинск пассажиров высаживают из самолетов на трапы аэропорта «Кольцово».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможных курьезах при определении места посадки самолетов предупреждают сотрудники челябинского аэропорта. К приезду на Южный Урал Владимира Путина, членов правительства, губернаторов регионов и казахстанских властей местное авиапредприятие позаимствовало несколько «авиалестниц» у соседнего Екатеринбурга. Надписи «Кольцово» на боковинах трапа арендаторы решили не заклеивать.

«Не протирайте глаза и не ругайтесь, что не наш порт, – сообщается на странице аэропорта в соцсети. – Да, трапы из Кольцово к нам пригнали! Они в аренде. Наших 7 штук всего». Данное заявление вызвало одновременно радость и изумление у местных жителей.

«Для адаптации свердловчан при НМУ», – пошутил в комментариях горожанин.

«Представляю утренний шок выходящих из самолета пассажиров, если выгрузка будет на противоположной от здания аэропорта стороне», – написал другой.

«УжОс... Ну, перекрасили бы под Баландино или наклейки налепили, что так позориться. Уже становится совсем стремно за свой город. Первое впечатление: выходишь с самолета и – ты Хде?», – пессимистично заметила челябинка.

«Да, ладно вам, при выходе не видно надпись на трапе. Но пошутить можно),» – прервал дискуссию еще один участник обсуждения.

Напомним, 9 ноября на XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинск съехались высокопоставленные лица обоих государств. Во второй половине дня на посадку зашли сразу несколько самолетов бизнес-класса,в том числе американский Gulfstream G550, Dassault Falcon 8х, Gulfstream G650, а также Ил-96, на котором прибыл в челябинский аэропорт Владимир Путин.

Челябинск, Юлия Димова

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