За вредность: в Челябинске закрыли цех по сборке станков

В Челябинске закрыли цех, загрязняющий атмосферный воздух.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, вредное производство обнаружено на территории Челябинского ремонтно-инструментального завода в Курчатовском районе. В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель открыл в спальном районе цех по сборке станков и металлообработке.

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по периметру источников загрязнения должна проходить территория с особым режимом использования. Ее размер обеспечивает сокращение вредного воздействия на атмосферу до установленных нормативов.

В свою очередь, предприниматель не предоставил инспекторам проект обоснования санитарно-защитной зоны с расчетами загрязнения воздуха и шумового воздействия на окружающую среду.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованием признать деятельность владельца цеха незаконной и запретить производство станков, покрасочных работ и резку металлоизделий в нежилом помещении.

Суд удовлетворил требования прокурора: цех по сборке станков прекратил работу, все оборудование вывезено.

Челябинск, Юлия Димова

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