Бесполезное знакомство? Больше половины челябинцев не знают своих участковых в лицо

Лишь каждый пятый челябинец знаком со своим участковым полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС. Исследователи попросили респондентов ответить на вопрос: «Знаете ли вы своего участкового милиционера?» (именно эта речевая конструкция, по мнению авторов опроса, понятна большинству населения).

Тем не менее, 75,3% опрошенных заявили, что не знакомы с сотрудниками участкового пункта полиции, расположенного в их районе.

«Вполне возможно, что для кого-то это следствие отсутствия проблем, которые следует решать с привлечением полномочий участкового», – делают вывод специалисты.

20,1% челябинцев знают участковых лично либо им приходилось иметь с ними дело в силу жизненных обстоятельств.

Чаще всего так отвечали мужчины в возрасте от 31 до 50 лет, по социальному положению рабочие, а также горожане, имеющие высшее образование и уровень материального достатка ниже среднего, когда «денег хватает только на питание».

Еще 4,6% горожан заявили, что лично не встречались с сотрудником участковой службы, но знают его имя и фамилию.

Такой информацией владеют в большей степени женщины, респонденты в возрасте от 18 до 50 лет, имеющие общее среднее, специальное и неполное высшее образование, со средним и выше среднего уровнем материальной обеспеченности.

Итоги проведенного опроса свидетельствуют о невысокой осведомленности горожан о работе участковых полиции, несмотря на регулярно проводимую акцию «Ваш участковый», в том числе расклейку объявлений, установку билбордов, плакатов с фотографиями полицейских, закрепленных за конкретными территориями.

Челябинск, Юлия Димова

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