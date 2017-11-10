Попытка №2: главу Арбитражного суда Челябинской области могут выбрать через две недели

Высшая квалификационная коллегия судей вновь рассмотрит кандидатуры на пост председателя Арбитражного суда Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующая информация указана в предварительной повестке заседания на 20-24 ноября 2017 года, документ размещен на сайте ВККС.

Повторно рассмотреть заявления нынешнего председателя Андрея Орлова и адвоката Михаила Котельникова коллегия судей намерена 23 ноября.

Напомним, конкурс на замещение должности главы Арбитражного суда Челябинской области стартовал в апреле текущего года.

На сентябрьское заседание Котельников не явился, на вопросы судей отвечал лишь Орлов. Кандидатура действующего председателя вызвала немало вопросов. В частности, была рассмотрена поступившая жалоба на несправедливое распределение премий и нагрузку на судей в Арбитражном суде Челябинской области. Также комиссия осталась недовольна статистикой дел, разрешаемых самим председателем. За 2013-2014 годы таковых оказалось всего 3. В ходе дискуссии также выяснилось, что накануне заседания на Орлова поступила еще одна жалоба, однако ее содержание не оглашалось. Не исключено, что дополнительные вопросы к конкурсанту возникнут при повторном рассмотрении кандидатур.

Как уже сообщал РИА «Новый День», Андрей Орлов проработал в должности главы Арбитражного суда Челябинской области 6 лет. Конкурс объявлен в связи с истечением срока его полномочий.

Челябинск, Юлия Димова

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