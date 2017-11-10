Банда лжебанкиров заработала на обналичке свыше 10 миллионов

В Магнитогорске осудили членов ОПГ, организовавших бизнес по обналичиванию денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, преступная группа из трех человек была организована в 2010 году. Последующие несколько лет члены банды оказывали услуги мелким предпринимателям, уклоняющимся от налогов, что фактически соответствовало банковским операциям.

Махинации с незаконным обналичиванием злоумышленники проводили через специально созданные фирмы-однодневки.

За оказанные услуги преступники получали от 3,5% до 7% от обналиченной суммы. Таким образом ОПГ заработала свыше 10 миллионов рублей.

В 2014 году в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и областного полицейского главка обналичников задержали.

По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением доходов в крупном размере, возбудили уголовное дело.

Правобережный районный суд назначил двум обвиняемым наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа 300 тысяч рублей, их соучастник приговорен к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в 250 тысяч.

Челябинск, Юлия Димова

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