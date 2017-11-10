Челябинец отсудил 200 тысяч за рухнувшее на машину дерево

В Челябинске суд взыскал с коммунальщиков компенсацию за поврежденную иномарку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского райсуда, с иском к ООО «ДЕЗ Калининского района» обратился владелец автомобиля Kia. Заявитель указал, что 6 июля 2016 года на машину, оставленную им во дворе дома по улице Молодогвардейцев, упало дерево.

Мужчина потребовал взыскать с ответчика ущерб – 171 тысячу рублей на ремонт авто, а также расходы на оплату услуг оценщика и представителя, определение координат дерева и госпошлину – всего более 207 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания установлено, что повредившее автомобиль дерево росло на придомовой территории, за состоянием которой обязаны следить сотрудники управляющей компании.

В итоге суд обязал «ДЕЗ Калининского района» выплатить пострадавшему автомобилисту порядка 200 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с позицией суда и обжаловал данное решение. В апелляционной жалобе представитель УК отметил неверную трактовку федерального закона «О введении в действие жилищного кодекса РФ». Поскольку земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не поставлен на кадастровый учет и не передан в аренду обслуживающей организации, обязанности по его содержанию возложены на муниципалитет, полагают коммунальщики.

Кроме того, по решению Челябинской городской думы уход за зелеными насаждениями в черте города относится к компетенции местного органа исполнительной власти.

Отметим, наряду с обслуживающей организацией владелец иномарки, действительно, обратился с иском к администрации Челябинска, однако суд его отклонил. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что ответчик основывается на неверном толковании норм права, регулирующих спорные правоотношения, в связи с чем в удовлетворении жалобы было отказано. Апелляционное определение вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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