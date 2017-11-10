«Какая гадость это ваша рыба»: в Челябинске на месте продуктового рынка появится парк аттракционов

В Челябинске рыночным площадям нашли необычное применение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о закрытии рынка «Фермер», всего год проработавшего в бывшем троллейбусном депо на улице Артиллерийской, накануне появилась в соцсетях.

Один из арендаторов рынка сообщил, что его торговая точка съехала в числе последних. Автор также отметил, что фактически рынок начал умирать с первого дня: помещения зачастую пустовали, народу фактически не было, поэтому и покупателей у торговцев пива и рыбы не прибавилось.

Между тем, представитель собственника рынка заявил, что «Фермер» не закрывается, а лишь переезжает в соседнее здание. В ближайший месяц будет отремонтировано помещение бывшего магазина, после чего арендаторы смогут продолжить торговлю продуктами практически в том же месте.

Также известно, что на конец ноября запланирован ремонт бывшего помещения рынка. Уже в следующем году площадку арендует компания из Санкт-Петербурга. Там хотят открыть парк развлечений, с горками, батутами, лабиринтами, тарзанками, спортивными площадками, кафе и комнатами для праздников.

«Это семейное пространство «Хлоп-Топ». Сейчас подписали договор аренды, который на данный момент находится на регистрации, и мы планируем в январе открыть в Челябинске самый интересный детский парк в городе», – цитирует Business FM директора по развитию федеральной сети Анатолий Гусаров.

Челябинск, Юлия Димова

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