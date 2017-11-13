В Челябинске на остановку подкинули гроб

В Челябинске возле остановки общественного транспорта обнаружили гроб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о страшной находке поведали жители Советского района. Открытый пустой гроб, обшитый белой тканью, горожане обнаружили рядом с остановочным комплексом «Локомотивный 2», недалеко от железнодорожных путей.

Фотографии брошенного гроба очевидцы опубликовали в соцсетях.

Главный похоронный атрибут сильно встревожил челябинцев.

В надежде разыскать хозяина гроба местные жители позвонили в полицию. Сотрудники МВД пообещали провести проверку. Отметим, видимых повреждений ритуального предмета не зафиксировано.

«Сбежал походу», – пошутил участник группы «ЧП|ДТП Челябинск». «Я на трассе такой, только красный, встречал», – вспомнил другой. «У нас на Градском постоянно валяются», – со знанием дела отметила еще одна участница диалога. Другая горожанка предположила, что покойника хоронили по исламским обычаям без гроба, потому его и выбросили. Некоторые заступились за мусульман, отметив, что похоронный атрибут всегда выбрасывают только лишь на кладбище.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.11.17

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