«Здесь даже неба не видно»: Челябинск окутал ядовитый смог

Челябинцы массово жалуются на неприятный запах и першение в горле.

Как уже сообщал «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных выбросов в приземных слоях атмосферы, объявлены в Челябинске с полудня 12 ноября. Особый экорежим продержится, как минимум, до сегодняшнего вечера.

Аналогичный режим с 6 часов 11 ноября до 19 часов 13 ноября действует в Коркино и Карабаше. Кроме того, в минувшее воскресенье НМУ 1 степени опасности до вечера понедельника объявлены в Сатке и Магнитогорске.

За минувшие выходные в экологическую приемную только от челябинцев поступило порядка 150 звонков по поводу загрязнения атмосферного воздуха. Наибольшее число жалоб зарегистрировано из Тракторозаводского и Металлургического районов.

«На северке утром не было видно неба. Вышла на улицу, сразу кашель начался», – пожаловалась в соцсетях горожанка. «Путин уехал! Ура, можно спокойно травить людей, – возмутилась еще одна челябинка. – Домов через 30 метров не разглядеть».

Напомним, в преддверии и во время визита президента России в Челябинске на протяжении двух недель не было смога.

В период НМУ спасатели рекомендуют южноуральцам употреблять как можно больше воды, в том числе минеральной, также пить кисло-молочную продукцию, а вот от газированной временно отказаться. Кроме того, из-за сильной задымленности жителей просят воздержаться от занятий спортом, объясняя это тем, что «во время активных физических упражнений легкие работают в усиленном режиме». В случаях постоянной отдышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

По данным пресс-службы МЧС по Челябинской области, за минувшие сутки для мониторинга и проведения заборов проб окружающего воздуха на территории Челябинской области были задействованы передвижные лаборатории, работали 26 стационарных постов. По результатам замеров превышение предельно-допустимых концентраций зарегистрировано по формальдегиду (1,1 ПДК).

Челябинск, Юлия Димова

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