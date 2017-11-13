На Южном Урале экс-следователь за взятки от цыган отделалась штрафом

В Челябинской области бывший следователь полиции не смогла оспорить приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, рассмотрена жалоба осужденной сотрудницы отдела МВД Коркино. В суде установлено, что в июне 2016 года за обещание не возбуждать уголовное дело в отношении представителя цыганской диаспоры полицейский приняла от родственников подозреваемого несколько компьютерных планшетов. Передача взятки проходила в квартире следователя, посредником выступил ребенок хозяйки.

Коркинский городской суд приговорил следователя к штрафу в размере 300 тысяч рублей, а также установил запрет на работу в органах внутренних дел сроком на 3 года. Не согласившись с постановлением суда, уже бывшая сотрудница МВД подала апелляцию в областной суд. Вышестоящая инстанция отклонила жалобу, признав решение суда законным и обоснованным.

Челябинск, Юлия Димова

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