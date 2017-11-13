В Челябинской области наградили победителей и призеров олимпиад школьников (ВИДЕО)

На Южном Урале победителям и призерам предметных олимпиад вручили губернаторские премии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественный прием учащихся 8-11 классов южноуральских образовательных учреждений состоялся сегодня в резиденции губернатора Челябинской области.

Глава региона Борис Дубровский отметил дипломами и денежными призами 50 участников международных, всероссийских и областных олимпиад, показавших высокие результаты.

Родителям учащихся вручили благодарственные письма.

Каждого из талантливых школьников наградили премией в 30 тысяч рублей.

Всего в 2017 году победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 72 ученика.

Лучший результат среди всех участников в этом году показал учащийся лицея №31 Челябинска Денис Шпаковский. На заключительном этапе XXIX Всероссийской олимпиады школьников по информатике Денис стал абсолютным победителем, опередив всех участников. А летом на международной олимпиаде по информатике в Тегеране он, самый юный участник российской команды, единственный десятиклассник, завоевал серебряную медаль. В настоящий момент Денис находится на сборах в составе международной команды.

По данным министра образования региона Александра Кузнецова, последние несколько лет подряд по количеству победителей и призеров Челябинская область занимает пятое место среди регионов России, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Татарстану и Московской области.

Напомним, награды южноуральским победителям и призерам олимпиад школьников вручают с 2006 года. За 11 лет дипломами и денежными поощрениями отмечены 500 талантливых подростков.

Последние три года в регионе действует государственная программа «Развитие образования в Челябинской области».

Уже завтра сегодняшние школьники будут определять экономическую политику региона, развивать металлургию, машиностроение, сельское хозяйство, образование, медицину, осваивать медиапространство.

Челябинск, Юлия Димова, Николай Бутов

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