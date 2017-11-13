«Улетят, когда захотят»: южноуральцев просят не спасать бьющихся об лед лебедей

Южноуральские орнитологи просят жителей не вмешиваться в дикую природу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о замерзающих лебедях, живущих на озере Саламатка в Красноармейском районе, рассказали в соцсетях очевидцы.

По словам южноуральцев, семейство из пяти краснокнижных птиц не успело вовремя улететь на юг и теперь вынуждена плавать в холодном водоеме, наполовину скованным льдом.

Неравнодушные челябинцы отмечают, что в поисках пищи лебеди вынуждены передвигаться, ломая телами замерзшую воду.

В свою очередь, специалисты уверены, что краснокнижным птицам абсолютно не страшен холод, угрозы их жизни нет.

«Люди, не имеющие достаточных знаний в орнитологии, действительно сильно беспокоятся о краснокнижных птицах и готовы на многое: сесть в лодку, ловить лебедей по всему водоему, быть ими покусанными, забрать их домой, подселить их к домашним уткам в сарай, отдать их в зоопарк или любому желающему, лишь бы не оставить на месте. Но делать этого категорически нельзя!», – предупреждает орнитолог Марина Рассомахина.

Как правило, лебеди прилетают в Челябинскую область ранней весной, когда лед на водоемах только начинается вскрываться.

Осенью же птицы часто остаются на водоемах до середины ноября.

Когда встает лед, птицы просто перемещаются в центр водоема или в проточные места.

Холодная вода не мешает лебедям питаться и набираться сил перед дальним перелетом. «Лебеди обязательно улетят самостоятельно, когда посчитают нужным», – отмечают эксперты.

Исключениям являются случаи, когда птица ранена или вмерзла в лед. В таких ситуациях жителям Челябинской области следует обращаться в МЧС. В остальных случаях, пожалуйста, не вмешивайтесь в дикую природу без необходимости, просят орнитологи.

Челябинск, Юлия Димова

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