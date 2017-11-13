В Копейске нашли мертвой новорожденную девочку

В Копейске проводится доследственная проверка по факту гибели младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, труп малышки, родившейся меньше месяца назад, сегодня днем обнаружили в одной из квартир города.

Следов насильственной смерти на теле малышки не зафиксировано. Предварительные причины гибели представители СК не озвучивают, отмечая лишь, что девочка умерла во сне. Также известно, что ребенок имел врожденное заболевание.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.11.17

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