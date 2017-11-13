На Южном Урале грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку

В Челябинской области пенсионерка попала под поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте, ЧП произошло в минувшую субботу на станции «Формачево» в Увельском районе. 69-летняя женщина стояла очень близко к железнодорожным путям Ее случайно зацепило проезжавшим мимо грузовым составом.

Машинист поезда пытался экстренно затормозить, однако избежать трагедии не удалось.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

В настоящий момент по факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.11.17

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