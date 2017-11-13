В Кыштыме военнослужащий посадил подростка на цепь

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопиющий случай произошел в многодетной семье Кыштыма. 27-летний военнослужащий воинской части Озерска приехал в гости к матери, однако ее дома не оказалось. Старшего брата встретил 13-летний подросток. Воспользовавшись моментом, солдат решил проучить «мальца». Молодой человек, недовольный поведением школьника, нашел в доме металлическую цепь, застегнул карабин на шее брата, а другой конец прикрепил к кровати. Пригрозив пленнику физической расправой, военнослужащий ушел. В результате ребенок просидел на цепи почти сутки, пока мальчишка не докричался соседей, они и вызвали сотрудников полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области факт происшествия подтвердили. «В отношении матери пострадавшего был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, – сообщила РИА «Новый День» начальник пресс-службы Ольга Штерк.

Известно, что женщина злоупотребляет спиртным. Тремя младшими детьми (всего их пять) от разных отцов жительница Кыштыма особо не занимается.

Материалы проведенной проверки по факту издевательств над подростком передали в военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону. Подробности расследования уголовного дела по факту истязания несовершеннолетнего на данный момент неизвестны.

Отметим, сам пострадавший ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадал. Сразу после случившегося подростка вместе с несовершеннолетними сестрами направили в приют, однако впоследствии мать все же вернула детей в семью.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.11.17

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