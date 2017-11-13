В Златоусте иномарка врезалась в маршрутку, есть пострадавшие

В Златоусте пассажиры маршрутки пострадали в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня около 9 часов возле индустриального колледжа имени Аносова.

По предварительным данным, 20-летний водитель «Тойоты», поворачивая налево, не уступил дорогу встречной «Газели». От удара маршрутное такси отбросило за пределы проезжей части.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, в результате происшествия травмы получили трое пассажиров микроавтобуса. Двух пострадавших пришлось госпитализировать. «19-летний молодой человек получил сотрясение головного мозга, а 61-летняя женщина – ушиб правой голени», – цитирует «Златоуст74» инспектора по пропаганде ГИБДД Ольгу Рунову.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту случившегося ведется расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.11.17

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