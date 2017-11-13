Президент, вернись! Смог завис над Южным Уралом еще на сутки

В пяти городах Челябинской области продлен режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, НМУ 1 степени опасности продержатся на территории Челябинска, Карабаша, Коркино, Магнитогорска и Сатки до 19 часов 14 ноября.

Кроме того, слабый ветер и инверсия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в низших слоях атмосферы, до 11 часов завтрашнего дня прогнозируются в Троицке.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия в областном центре действуют с полудня 12 ноября. Накануне в экологическую приемную поступило около 150 звонков с жалобами на смог. Чаще других обращаются жители Тракторозаводского и Металлургического районов. Несладко приходится также жителям северо-запада. По словам горожан, выходя на улицу, народ начинает задыхаться и кашлять, а в сизой дымке не видно ни солнца, ни неба, ни расположенных по соседству домов.

Отметим, за прошедшие сутки в ходе мониторинга состояния атмосферного воздуха экологи зафиксировали превышение предельно-допустимых концентраций формальдегида (показатель составил 1,1 ПДК).

Возмущаясь очередной газовой «атаке», челябинцы взывают к президенту России, вспоминая кристально чистое небо во время визита Владимира Путина в Челябинск. Жители микрорайона Парковый и вовсе приглашают главу государства пожить у них месяц-другой ради спасения окружающей среды.

Напомним, в период НМУ 1 степени опасности промышленным предприятиям предписано снизить объемы выбросов на 15%-20%. Гражданам во время смога рекомендуется пить больше кисломолочной продукции, а также воды: минеральной, но не газированной.

В случае возникновения сильной задымленности следует обратиться в отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (телефон/факс: (351) 260-67-70).

Для принятия предусмотренных законом мер жалобы на загрязнение атмосферного воздуха необходимо направлять в управление Росприроднадзора по Челябинской области (Челябинск, ул. Елькина, д. 75, тел.: 8-351-237-81-83), управление Роспотребнадзора по Челябинской области (г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73, телефон горячей линии: 8-800-100-26-73)

Челябинск, Юлия Димова

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