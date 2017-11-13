Чудеса: челябинского застройщика проверят после анонимного пикета дольщицы

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту обмана собственников квартир жилого комплекса «Яркая жизнь».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного надзорного ведомства, сегодня у здания областной прокуратуры неизвестная горожанка провела одиночный пикет, выйдя с плакатом: «Жилой комплекс «Яркая жизнь». Обманутый дольщик».

На встречу к организатору протестной акции вышел сотрудник прокуратуры. Пикетчица отказалась называть свое имя и фамилию. На предложение подать заявление в прокуратуру, женщина сообщила о необходимости согласовать свои действия с другими участниками инициативной группы дольщиков. В ответ сотрудник надзорного ведомства оставил ей необходимый номер телефона.

В связи с проведением одиночного пикета прокурор области Александр Кондратьев поручил организовать проверку соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов на Краснопольской площадке.

Напомним, проблемы со сдачей жилья у финансово-строительного холдинга «Майлстоун Девелопмент» начались год назад, когда два соучредителя на неопределенный срок отложили стройку четырех десятиэтажек. В итоге владельцы недостроев не сошлись во мнениях и поделили активы. Один из бизнесменов пока безрезультатно пытается продолжить стройку замороженных объектов, другой уехал заграницу и уже долгое время отказывается выходить на связь.

Примечательно, что закончить даже один дом оставшийся в Челябинске бизнесмен не может: все подведенные к его многоэтажке коммуникации проходят через дом экс-компаньона.

Тем временем, так и не дождавшись обещанных квартир, челябинцы обратились с заявлением о включении их в реестр обманутых дольщиков. По закону это возможно по истечению 9 месяцев с момента прекращения строительства. Однако решения по данному вопросу в министерстве строительства региона до сих пор не принято.

Челябинск, Юлия Димова

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