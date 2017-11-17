Южноуралец зверски убил приятеля, не желая отдавать долг

На Южном Урале осудили мужчину, у бившего приятеля, не желая отдавать долг.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в сентябре 2015 года магнитогорец, не желая отдавать деньги в сумме 1 млн 200 тысяч рублей своему знакомому за приобретенную у него в Ленинском районе Челябинска квартиру, обманом вывез его в Башкирию в безлюдное место в лес, где на глазах своей сожительницы убил двумя ударами топора в голову. Труп скрыл в овраге, а вещи убитого на следующий день выбросил в мусорные баки в Магнитогорске.

Спустя семь месяцев сожительница магнитогорца рассказала о его причастности к убийству и показала место совершения преступления, где были обнаружены фрагменты одежды и ноготь человека. Результаты генетической экспертизы подтвердили, что ноготь принадлежит убитому.

Подсудимый, признававший факт убийства в период расследования уголовного дела, в судебном заседании предъявил алиби, заявив о том, что в день убийства не покидал Магнитогорск.

По ходатайству обвиняемого уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые на основании представленных государственным обвинителем доказательств единогласно признали подсудимого виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения при назначении наказания.

Суд, опираясь на вердикт присяжных, приговорил магнитогорца к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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