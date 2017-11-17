Уральцы 50+ осваивают мир digital технологий

Каждый третий абонент на Урале старше 50 лет активно осваивает мир digital технологий.

Для абонентов старшего поколения смартфон – это семейный альбомом, карта здоровья и способ поделиться опытом на просторах Интернета, отмечают в компании «МегаФон», прогнозируя: доля пользователей смартфонов среди людей старше 50-ти будет

Самые интернет-активные уральцы в возрасте за 50 живут в ХМАО-Югре, на Ямале и в Свердловской области. Проникновение мобильного интернета у этой аудитории – 36%. В Пермском крае и Челябинской области доля пользователей смартфонов среди старшего поколения составляет 25%, но по прогнозам экспертов она будет увеличиваться.

Чаще всего абоненты 50+ «сидят» в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте и Facebook, реже в Инстаграме. Кроме того, они активно пользуются банковскими и электронными госуслугами, а также поисковыми ресурсами. По данным Ipsos Comcon, ТОП-5 интересующих тем в Интернете для такой аудитории: погода, события, политика, региональные новости, здоровье.

«Дети и внуки давно открыли мир социальных сетей старшему поколению и теперь помогают им осваивать смартфоны. Многие из них уже не могут представить свою жизнь без быстрого мобильного Интернета. Об этом говорит активность наших абонентов. К примеру, один житель региона установил рекорд и за месяц скачал 1 терабайт трафика на средней скорости 100 Мбит/сек», – отметил технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

«МегаФон» выдели самых ярких и популярных пользователей мобильного интернета в возрасте за 50 лет:

1. Раиса Гладских, 90 лет, 16,8 тыс. подписчиков (https://www.instagram.com/raisa_90years_old) – официальный аккаунт пенсионерки из Челябинска. Автор блога с удовольствием делится фотографиями из своей жизни, активно комментирует фото и отвечает на вопросы.

2. Сергей Попов (doscer) (https://www.instagram.com/docsers/) – врач, блогер из Сыктывкара. Автор лайфхаков о здоровье и взгляда на жизнь через гаджет.

3. Galinamr1 (https://www.instagram.com/galinamr1/) – бабушка-блогер школы имиджа и стиля в Сургуте. Коллекционирует открытки и марки, шьет куклы Тильда, увлекается фотографией.

4. Бурановские бабушки (https://vk.com/b_babushki) из Ижевска не нуждаются в представлении и активно «зависают» ВКонтакте. На их счету более 6 тысяч подписчиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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