В челябинских маршрутках поднимают цены

В челябинских маршрутках может подорожать проезд: соответствующие объявления появились в салонах ряда транспортных компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одни перевозчики собирается поднять цены с 20 ноября, другие – с 23-го. Стоимость одной поездки возрастет до 25 рублей.

Повышение цен маршруточники объясняют подорожанием бензина и необходимостью обновлять подвижной состав. Как всегда заявляется, что даже после повышения компании будут работать себе в убыток: для нормальной работы отрасли цена должна составлять около 30 рублей за одну поездку, утверждают перевозчики. Горожане им не сочувствуют.

«Особенно замечательное решение на фоне решения властей превратить весь центр в платную парковку, – отмечают челябинцы в соцсетях. – Призыв пересесть всем на общественный транспорт звучит издевательством».

Другие отмечают, что готовы платить за проезд больше, но тогда на маршруты должны выйти комфортабельные автобусы, а не грязные ржавые ПАЗики или «консервные банки» – «Форды» и «ГАЗели».

Третьи подчеркивают: в соседних городах, например, Миассе и топливо по той же цене, и протяженность маршрутов не меньше, чем в Челябинске, а проезд стоит 18 рублей, и никто до сих пор не разорился.

Челябинск, Павел Зварзин

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