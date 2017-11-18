В Китае выбрали Мисс мира – 2017

В Китае завершился конкурс красоты «Мисс мира – 2017». Главную корону завоевала представительница Индии Мануши Чхиллар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конкурсе приняли участие девушки 18 – 26 лет из 118 стран. Финал состоял из 15 этапов. В 10-ку претенденток на корону вошла и представительница России Полина Попова из Екатеринбурга. Правда, в финальную пятерку девушка не вошла.
Победительница конкурса Мануши Чхиллар учится в медицинском колледже и работает моделью. Второе место присуждено мексиканке Андреа Мезе, на третьем – Стефани Хилл из Великобритании.
Санья, Игорь Юров
Санья. Другие новости 18.11.17
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