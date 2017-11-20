У берегов США объявился российский корабль-призрак

На берег в американском штате Калифорния выбросило обломки корабля. СМИ сообщили, что это российский лайнер-призрак «Любовь Орлова».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Lyubov Orlova (до 1999 года «Любовь Орлова») – двухпалубное круизное судно, построенное по советскому заказу на верфи Titovo Brodogradiliste в Кральевице (Югославия) в 1976 году. В 1999 году лайнер продали американской круизной компании Quark Expeditions, новые владельцы перестроили его для арктических морских круизов.

Осенью 2010 года, после возвращения из очередного круиза, корабль был арестован по постановлению суда в связи с коммерческим спором: фирма-фрахтователь возбудила иск, требуя уплаты 251,4 тысячи долларов. Спустя две недели уже члены экипажа – 51 россиянин и один украинец – возбудили в суде иск в отношении судовладельца, добиваясь выплаты зарплаты. Одновременно экипаж обратился к посольству РФ в Канаде с просьбой помочь вернуться в Россию.

Судно простояло в одном из канадских портов 2 года, наконец, в феврале 2012 года его продали за 275 тысяч долларов торговцу металлоломом из Торонто. Новый хозяин собирался отбуксировать «Любовь Орлову» в Доминикану и разрезать на металлолом.

23 января 2013 года лайнер на буксире вывели в море, но уже на следующий день караван попал в шторм, и буксировочный трос оборвался. 3 дня команда буксира пыталась поймать «взбунтовавшийся» лайнер, но безрезультатно. Наконец, минтранс Канады под предлогом безопасности экипажа приказал капитану буксира бросить сорвавшийся с троса корабль и вернуться в порт. В феврале 2013 года Национальное агентство геопространственной разведки США обнаружило неуправляемое судно в 1700 км от побережья Ирландии. Власти Канады, откуда лайнер отправился в последнее плавание, тут же заявили, что больше не имеют к нему никакого отношения, так как корабль покинул территориальные воды страны. Владельцы «Любови Орловой» тоже не объявились.

С тех пор розыск судна ведут как любители морских загадок, так и жаждущие наживы: стоимость корабля даже по цене металлолома довольно высока. При этом неуправляемое судно представляет серьезную опасность для встречных кораблей. Некоторые эксперты полагают, что к лайнеру лучше вообще не приближаться, так как оставшиеся на нем крысы за время странствий без пищи превратились в каннибалов и опасны не только для себе подобных, но и для людей.

Обломки, вынесенные накануне к берегам Калифорнии, опознавательных надписей не имеют. Но удалось установить, что длина корабля составляла 295 футов (89 м), примерно такой же длины был и лайнер «Любовь Орлова». Однако эксперты канала Science Channel усомнились, что российский лайнер мог бы добраться из Атлантики до Тихого океана, предположив, что море выбросило обломки американского танкера SS Monte Carlo, построенного в 30-х годах прошлого века и тоже использовавшегося для круизов. Правда, считается, что разбитый в 1937 году штормом самый большой в мире «корабль удовольствия и разврата» похоронен под толстым слоем песка Coronado Beach в Сан-Диего.

Лос-Анджелес, Игорь Юров

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