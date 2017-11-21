В Челябинске пять семей едва не сгорели в подвале, есть пострадавшие

В Челябинске четырехлетний мальчик пострадал во время пожара в многоквартирном доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании трехэтажной жилой постройки в Металлургическом районе поступило накануне днем. Пожар возник в подвальном помещении дома.

Прибывшие на место огнеборцы вывели из квартир десяток жильцов.

В результате происшествия ожоги получил четырехлетний мальчик, в момент происшествия находившийся в подвальном помещении. Пострадавшего ребенка доставили в больницу.

В ходе проверки инцидента выяснилось, что в цоколе многоквартирного дома незаконно жили пять семей. По словам соседей, помещение было разделено на пять комнат для работников управляющей компании.

По словам одной из сотрудниц УК, ее дочь первая почувствовала запах гари. Решив, что дымит с улицы, девочка продолжила смотреть телевизор у себя в комнате. Но вскоре едкий дым заполонил всю спальню соседей. Вбежав в комнату, жильцы застали на диване еле живого мальчика. Ребенка поскорее вынесли на свежий воздух.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства и причины происшествия. Уже известно, что подвальное помещение не соответствует противопожарным нормам. Находись очаг возгорания на пути эвакуации – трагедии было бы не избежать, отмечают спасатели. По всему периметру цоколя на окнах установлены глухие металлические решетки. По предварительной версии, пожар произошел из-за перегрузки сети. Комнаты коммунальщиков отапливались электрообогревателями.

Челябинск, Юлия Димова

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