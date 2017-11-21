Транспортный коллапс: в центре Челябинска встали троллейбусы и трамваи

В центре Челябинска парализовано движение электротранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в диспетчерской МУП «Служба организации движения», проблемы с городским общественным транспортом возникли из-за крупной аварии на городских электросетях. По данным диспетчера, в настоящий момент нет напряжения на подстанции 36. В результате полностью остановлено движение трамваев в обе стороны на улице Кирова. Не менее 15 вагонов встали участке от оперного театра до Теплотехнического института

Кроме того, прекращено движение троллейбусов по Свердловскому проспекту – от улицы Островского до торгового центра.

В настоящий момент энергетики пытаются устранить поломку на сетях. Сроки окончания ремонтных работ неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

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