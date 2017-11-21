Деньги не понравились: в Челябинске водитель маршрутки грубо выгнал пассажирку

Жительницу Челябинска выгнали из маршрутки за крупную купюру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в маршрутном такси №50.

На конечной остановке в микрорайоне Парковый-2 в микроавтобус села женщина.

Пассажирка протянула водителю деньги, однако тот заявил, что у него нет сдачи. Разменять тысячу рублей не смогли и другие пассажиры.

Даже не пытаясь разрешить проблему (например, обратиться к остановившимся неподалеку коллегам), водитель выехал по направлению к центру.

На подъезде к остановке Салавата Юлаева маршрутчик грозно заявил женщине: «Либо платите за проезд, либо выходите». Растерянная пассажирка поначалу даже не поняла, что обращаются именно к ней. Держа в руках деньги, женщина стала объяснять маршрутчику, что только что получила зарплату наличными, поэтому мелких купюр у нее нет. Однако водитель стоял на своем, считая, что пассажирка специально села в маршрутку с крупной купюрой, чтобы не платить. За женщину вступились пассажиры маршрутки. Очевидцы заявили шоферу, что он не прав и его прямая обязанность – обеспечить клиента сдачей.

Однако ситуация разрешилась не в пользу клиентки. Женщине со словами «Позор водителю!» пришлось выйти из машины. Ехать с не оплатившей проезд пассажиркой водитель наотрез отказался. Брать на себя ответственность за отсутствие размена он также не согласился, заявив, что это забота пассажиров.

Отметим, после окончания рабочего дня нередко водители маршруток заходят с мешком мелочи в магазин либо на АЗС и просят обменять его на крупные купюры. Что мешало этому водителю запастись разменом, чтобы, как минимум, защитить себя от «зайцев», непонятно.

Впрочем, ситуации, когда с клиента требуют деньги определенного номинала, нередко случаются и в городском общественном транспорте. При этом кондукторы зачастую оказываются недовольны, как большим количеством мелких монет, так и крупными деньгами.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.11.17

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