В Магнитке внедорожник смял легковушку с новорожденным

Житель Магнитогорска погиб, забирая жену с ребенком из роддома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жуткая авария произошла сегодня днем на проспекте Ленина. По данным очевидцев, выезжавший со двора Range Rover на полном ходу врезался в ВАЗ четырнадцатой модели. Свидетели ДТП полагают, что водитель кроссовера решил проскочить на главную в плотном потоке авто, в итоге выехал на встречную полосу проспекта через двойную сплошную.

В результате происшествия водитель иномарки отделался лишь ушибами. Находившихся в отечественной легковушке семью с малышом вызволяли из салона сотрудники близлежащих магазинов. «Парни – красавцы, одними из первых кинулись на помощь. Вытащили грудного ребенка и мать, потом помогли пассажиру, дверь со стороны водителя заклинило. Её уже открывали пожарные, водитель легковушки скончался», – написал участник сообщества «На дорогах Магнитки». Пострадавших пассажиров доставили в больницу. По словам близких, состояние малыша удовлетворительное, у матери сломан нос, различные ушибы и ссадины.

Обсуждая резонансную аварию в соцсетях, одни горожане отмечают, что водитель кроссовера был пьян. Другие утверждают, что ДТП спровоцировал водитель третьего автомобиля. «Возможно, «Джили» вылетел без остановки со стороны цирка снизу, «Рендж» в него и вылетел на встречку, кроссовер по тормозам и занесло в 14? – попытался заступиться за водителя еще один участник диалога. – И то, что водитель был пьяный, без медосвидетельствования никто не знает, может, он в состоянии аффекта после аварии, сам попадал и знаю, что начинаешь вести себя странно – как пьяный от стресса».

Добавим, в настоящий момент в соцсетях объявлен сбор средств в помощь жене и новорожденному сыну погибшего в аварии магнитогорца.

Челябинск, Юлия Димова

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