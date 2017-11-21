Южноуральскую школьницу нашли мертвой в лесу

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели несовершеннолетней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бездыханное тело 16-летней девушки обнаружили накануне днем в лесу недалеко от поселка Бишкиль Чебаркульского района. Следов насильственной смерти на теле школьницы не зафиксировано.

По одной из версий, незадолго до трагедии старшеклассница забеременела, однако отец ребенка этой новости не обрадовался. Между девушкой и ее бойфрендом произошла ссора, которая, как полагают следователи, и спровоцировала трагедию.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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