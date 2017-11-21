Мистика: жительница Миасса лишилась 90 тысяч, посмотрев телепередачу

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту обмана телезрителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с заявлением в полицию обратилась 38-летняя жительница Миасса. Женщина сообщила, что решила воспользоваться услугами гадалки, участвовавшей в одной из телепередач, транслируемых по телеканалу ТВ-3, сообщает «Миасский рабочий».

Женщина связалась с «ведуньей» по телефону, затем частями перевела ей 90 тысяч рублей в обмен на скорое решение личных неурядиц.

Лишь после того, как экстрасенс перестала выходить на связь, любительница мистических историй поняла, что ее обманули.

В настоящее время полицейские расследуют уголовное дело по статье 159 УК РФ, устанавливается личность мошенницы. Также ведется поиск других пострадавших от действий мнимого телеэкстрасенса.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 21.11.17

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