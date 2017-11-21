Так вот кто виноват! В Челябинске объявили охоту на фуры

В Челябинске с 1 декабря вводится запрет на въезд грузового транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, ограничения для водителей большегрузов будут действовать в период неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных выбросов в нижних слоях атмосферы.

В ближайшее время на въездах в город установят соответствующие знаки и информационные аншлаги.

Мониторинг соблюдения установленного запрета будет проводиться по системе «Безопасный город».

В настоящий момент отрабатывается механизм регулирования движения транзитного грузового автотранспорта в обход областного центра. Сотрудники Госавтоинспекции приступили к замерам выбросов выхлопных газов.

По данным начальника управления ГИБДД Челябинской области Андрея Мурыгина, превышение допустимых объемов выбросов фиксируются у каждого шестого автомобиля. Только за минувшие выходные на водителей составлено 26 административных протоколов за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Штраф – 500 рублей. К штрафу в размере 1 тысячи также привлечены два должностных лица за выпуск на линию автомобилей, загрязняющих городской воздух.

При этом пока не озвучивается, как быть с фурами, подвозящими продукты к магазинам, в том числе и входящим в федеральные сети: таких грузовиков в городе достаточно много и назвать их экологичными трудно.

Если запрет распространится и на них, то при длительных НМУ город рискует остаться без продуктов. Если же из правила, как всегда, будет масса исключений, то «охота на фуры» лишается всякого смысла и превращается в показуху.

Челябинск, Юлия Димова

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