Банда мошенников предстанет перед судом за кражу у банков свыше 37 миллионов

В Челябинской области будут судить аферистов, обманувших десяток кредитных организаций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение по факту мошенничества, совершенного организованной группой, в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, в период с сентября 2011 года по август 2014 года четыре южноуральца похитили 37,6 миллиона рублей у коммерческих банков. Мошенники убеждали родственников и знакомых поучаствовать в инвестировании их бизнеса.

Введенные в заблуждение инвесторы по фиктивным документам оформляли кредиты и передавали деньги лжекоммерсантам. «При этом фактически финансовая деятельность коммерческих структур не осуществлялась, а заемными средствами аферисты распоряжались по своему усмотрению», – отметили в надзорном ведомстве.

Впоследствии преступников задержали. В ходе расследования крупного мошенничества потерпевшие заявили гражданские иски, при их рассмотрении на имущество обвиняемых – два автомобиля и земельный участок – наложен арест.

Материалы уголовного дела направлены в Снежинский городской суд.

Челябинск, Юлия Димова

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