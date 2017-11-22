Южноуральского следователя по особо важным делам, попавшегося на взятке, оставили в СИЗО

Суд продлил меру пресечения сотруднику следственного комитета Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», следователь второго отдела по расследованию особо важных дел был задержан 10 июля при попытке получить взятку в 4 миллиона рублей за решение вопроса в пользу экс-замдиректора челябинского филиала «Ростелеком», обвиняемого в коррупционном преступлении. Задержание следователя и двух его посредников-адвокатов проводили сотрудники регионального УФСБ. Позже появилась информация, что за два дня до ареста мужчина успел уволиться из органов внутренних дел.

По факту приготовления к получению взятки в особо крупном размере в отношении него возбудили уголовное дело.

Центральный районный суд Челябинска заключил экс-следователя под стражу. Адвокат подал жалобу, попросив изменить меру пресечения на залог в размере 1 миллиона рублей или домашний арест. Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального райсуда, 20 ноября суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания бывшего следователя по особо важным делам в следственном изоляторе еще на 14 суток. За это время предполагалось решить вопрос об утверждении обвинительного заключения и передаче материалов в суд.

Адвокаты обвиняемого выступили против его нахождения в СИЗО, в очередной раз настаивая на изменении меры пресечения в виде домашнего ареста либо залога в 1 миллион рублей.

Кроме того, защитники пожаловались суду на затягивание расследования уголовного дела. По их мнению, следователь необоснованно заявил чрезмерно большой срок для предусмотренных законом процессуальных действий.

В свою очередь, в ходе судебного заседания признаков волокиты и иных процессуальных нарушений со стороны следственных органов не обнаружено. Суд пришел к выводу, что Козлов может скрыться от следствия и суда, препятствовать производству по уголовному делу, оказывать давление на свидетелей обвинения, в связи с чем изменить ему меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, не представляется возможным.

Обвиняемому во взяточничестве продлили срок ареста до 24 декабря текущего года.

Челябинск, Юлия Димова

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