УФАС увидело признаки сговора в повышении цен в челябинских маршрутках

Антимонопольщики увидели возможность сговора частных перевозчиков Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе цена на 12 маршрутах, обслуживаемых частными организациями, выросли с 23 до 25 рублей за поездку. По данным управления транспорта администрации Челябинска, речь идет о маршрутах

№79 «ДС Юность – ЧМК» (обслуживает ООО «Уральская транспортная компания»), №14 «Мамина – Нефтебеза»,

№36 «поселок Федеровка – Железнодорожный Вокзал» (обслуживаются ООО «Первая Гильдия+»),

№3 «Политехникум – ЧВВАКУШ»,

№58 «ЧВВАКУШ – Чистопольская»,

№17 «поселок АМЗ – Бейвеля»,

№77 «Политехникум – Петра Столыпина» (обслуживаются ООО «Такси-сервис», ООО «Такси-сервис Ком», ООО «Копейское маршрутное такси»),

№31 «ЧМК – Академика Королева»,

№37 «ЗЭМ – 47 микрорайон»,

№62 «Бейвеля – Мехколонна»,

№85 «поселок Новосинеглазово – Мамина»,

№102 «ЮУрГУ – ЧМК» (обслуживаются ООО «Аль-Транс», ООО «Трейд-авто», ООО «Урал-Дом»).

Сегодня еще 6 маршрутов подняли цены.

Мэрия обратилась в Челябинское УФАС с просьбой проверить действия частных перевозчиков на предмет экономической обоснованности о возможного сговора.

«Признаки сговора есть, – заявила сегодня руководитель регионального управления ФАС Анна Козлова. – Если вы помните, мы уже проводили расследование, когда в марте этого года цены на проезд в маршрутных такси выросли с 20 до 23 рублей. Тогда признаков сговора мы не обнаружили, потому что до этого цены не менялись в течение двух лет, а увеличение оказалось в пределах инфляции. Но сегодня мы имеем дело с повторным повышением стоимости проезда. Так что предварительно можно сказать, что признаки сговора есть».

Между тем, расследование только началось, отметила г-жа Козлова, и пока о конкретике говорить рано. Она не исключила, что работа антимонопольщиков затянется. «У нас в городе очень сложная ситуация с транспортом, – признала руководитель УФАС. – Чтобы разобраться в ней, нужно время. Ведь у нас существует сразу несколько реестров маршрутов. Среди них есть реестр регулируемых маршрутов, есть реестр нерегулируемых маршрутов. И некоторые маршруты есть и в том, и в другом реестре».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.11.17

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