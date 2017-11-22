Медики отрицают вспышку пневмонии на Южном Урале

В Челябинской области растет заболеваемость пневмонией. Представители Роспотребнадзора и регионального минздрава ситуацию считают штатной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала сентября в регионе отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Только за последнюю неделю в области зафиксировано свыше 21 тысячи случаев заболевания негриппозной этиологии. Чаще других циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусная и риновирусная инфекции, а также респираторно-синцитиальный вирус человека.

В связи с этим должностные лица Роспотребнадзора и регионального минздрава, выступая на брифинге, согласились общаться с журналистами непосредственно на тему заражения внебольничной инфекционной пневмонией, проявляющейся как осложнение при ОРВИ.

Однако конкретных цифр по количеству заболевших представители южноуральской медицины называть не стали, заявив лишь, что на Южном Урале фиксируется сокращение численности пациентов с пневмонией на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уровень заболеваемости ниже среднемноголетних показателей. «Поэтому говорить о том, что ситуация на сегодняшний день какая-то особенная, безосновательно», – резюмировала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Раиса Косарева.

Удивительно, что сотрудников ведомства нисколько не смущает недавний скачок заболеваемости пневмонией, когда за неделю число заболевших разом увеличилось на 19%.

По данным на 8 ноября, в области зарегистрировано 417 случаев пневмонии (показатель 12,7% на 100 тысяч населения), из них чуть менее половины – в Челябинске (показатель 15,6 на 100 тысяч). За прошедшую неделю на Южном Урале зафиксировано 404 больных пневмонией.

Напомним, еще в конце прошлого месяца из-за вспышки пневмонии учащихся школы №15 Челябинска отправили на досрочные каникулы. Медики диагностировали воспаление легких у семи школьников. За несколько дней до этого от пневмонии умерла 6-летняя жительница Еманжелинска. Ребенок скончался по дороге в больницу.

По данным г-жи Косаревой, на сегодняшний день в Челябинской области на карантин не закрыта ни одна школа, ни один детский сад. Консультант управления организации помощи детям и матерям регионального минздрава Елена Степанидина добавила, что пока лишь фиксируются очаговые случаи заражения пневмонией в детских коллективах. Там усилен дезинфекционный режим (проветривание, влажная уборка), а также медицинские осмотры детсадовцев и школьников, контактировавших с больными.

На вопрос РИА «Новый День», сколько таких очагов сегодня насчитывается в регионе, представитель минздрава ответить не смогла, заявив, что очаги пневмонии и ОРВИ, как правило, совпадают, поэтому перечислять их не имеет смысла.

Добавим, дети в возрасте до двух лет в 7 раз чаще других болеют воспалением легких. Как правило, у малышей болезнь протекает в тяжелой форме.

Ситуация с заболеваемостью инфекциями среди жителей Челябинской области может осложниться уже в конце текущего – начале 2018 года. Согласно прогнозу ВОЗ, в предстоящий сезон ожидается циркуляция высокопатогенного вируса гриппа А (H1N1), вызывающего быстро прогрессирующую первичную пневмонию.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.11.17

В Челябинской области пьяная компания разворотила такси. / На водителя внедорожника, смявшего в Магнитке легковушку с младенцем, завели уголовное дело. / Челябинец, четыре месяца скрывавшийся от правосудия, сам попался приставу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»