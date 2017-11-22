На Южном Урале сняли карантин по африканской чуме свиней

В Челябинской области отменен карантин по АЧС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Россельхознадзора, ограничительные мероприятия сняты на территории эпизоотического очага – в поселке Тимирязевский Чебаркульского района, а также в первой и второй угрожаемых зонах, расположенных в 5 и 100 километрах от очага заражения соответственно.

Напомним, массовый падеж свиней был зафиксирован в начале ноября в личном подсобном хозяйстве Васильевка. По итогам обследования у всех 36 погибших животных выявлен вирус АЧС.

По предварительным данным, животные заразились через некачественные пищевые отходы, поступившие из воинской части. по решению главы Чебаркульского района на территории сельского поселения был введен режим ЧС. 4 ноября по распоряжению правительства Челябинской области также введены карантинные мероприятия: на въездах и выездах работали круглосуточные санитарные посты, проводился обход всех хозяйств, включая ЛПХ. В целях предотвращения дальнейшего распространения высоко заразного вируса уничтожено все поголовье свиней местных жителей (около десятка подворий).

Отметим, запрет на вывоз мяса, не прошедшего тепловую обработку, а также самих свиней из очага распространения АЧС и в радиусе 100 километров от границы подсобного хозяйства будет действовать еще полгода после отмены карантинных мероприятий.

Челябинск, Юлия Димова

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