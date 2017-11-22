Пассажирку экстренно севшего в Уфе самолета из Челябинска разбил инсульт

Состояние пассажирки авиарейса Челябинск – Москва резко ухудшилось.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП на борту самолета компании «Аэрофлот» произошло накануне днем. У 32-летней женщины, летевшей с пересадкой в США вместе с пятимесячным ребенком, неожиданно начался приступ.

Первую помощь женщине оказала летевшая тем же самолетом врач челябинской дорожной больницы. Из-за тяжелого состояния пассажирки экипаж принял решение посадить самолет в аэропорту Уфы. Американку вместе с младенцем доставили в больницу.

В настоящий момент пассажирка рейса находится в отделении нейрохирургии. Состояние пациентки стабильно тяжелое: женщина пребывает в сознании, однако у нее полностью парализована левая часть тела. По всей видимости, на борту самолета у молодой матери случился инсульт.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.11.17

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