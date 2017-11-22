Обратная реакция: южноуральцы массово отказываются ставить детям пробы Манту

Жители Челябинской области разочаровались в традиционных методах диагностики туберкулеза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о тенденции, связанной с отказами родителей проверять детей на туберкулез, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева.

По ее словам, причина нежелания родителей ставить ребенку, как они полагают, прививку, кроется в низкой информированности населения. «Многие родители даже не в курсе, что Манту – это не вакцина, а диагностическая проба, выявляющая туберкулез у детей», – отмечает руководитель эпиднадзора, добавляя, что многих пугают истории мамочек в Интернете о том, что их дети, якобы, пострадали от осложнений, вызванных данной пробой.

Напомним, ранее в Совет по правам человека при президенте РФ поступали многочисленные жалобы от южноуральцев, заявлявших о дискриминации семей, отказывающихся проводить своим здоровым детям туберкулинодиагностику посредством постановки пробы Манту. В ходе проверки выяснилось, что дошкольные и школьные образовательные учреждения области вынуждают детей поставить пробу Манту под угрозой запрета посещать учебные заведения.

Обсуждая обращение, правозащитники подчеркнули, что действующее законодательство предусматривает добровольность оказания медицинской, в том числе противотуберкулезной помощи, при условии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

В связи с этим, при отсутствии контакта с больным туберкулезом, родители вправе отказаться от проведения ребенку туберкулинодиагностики, что в соответствии с действующим законодательством не ограничивает право ребенка на посещение образовательного учреждения, при условии предоставления на таких детей заключения врача-фтизиатра об отсутствии у них заболевания туберкулезом, заявили в СПЧ.

По мнению Роспотребнадзора, проба Манту остается наиболее эффективной для обнаружения палочки Коха в организме ребенка.

Однако ряд научных исследований в этой области свидетельствует об обратном. По мнению некоторых экспертов, реакция Манту как метод диагностики туберкулеза недостаточно достоверна. В настоящее время появилось множество альтернативных методов туберкулинодиагностики, не связанных с введением в организм ребенка вредных веществ и не вызывающих побочных эффектов. К ним относятся QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.T, а в случае полного отказа от иммунодиагностики, в том числе от альтернативных методов диагностики, – обзорная рентгенограмма органов грудной клетки.

Напомним, соответствующие клинические рекомендации, разработанные министерством здравоохранения России в апреле текущего года, направлены органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения для подготовки нормативных правовых актов. По данным областного минздрава, проходить флюорографические обследования взрослому населению и ставить пробы Манту детям необходимо для профилактики высокозаразного и смертельно опасного хронического заболевания, каковым является туберкулез.

На сегодняшний день охват ФОГ-обследованиями несовершеннолетних Челябинской области (проводится с 15 лет) составляет 95%, взрослого населения – 68%.

Челябинск, Юлия Димова

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