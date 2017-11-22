В Челябинске водитель маршрутки сломал бедро пешеходу

Жительница Челябинска пострадала в ДТП с маршрутными такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, дорожный инцидент произошел накануне в 20 часов 55 минут на перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы.

21-летняя горожанка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда в нее влетел водитель микроавтобуса Ford маршрута №10 (обслуживает ООО «Автолуч»).

В результате происшествия девушку с переломом бедра доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.11.17

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