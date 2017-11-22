Официальные органы не знают, как рутений-106 попал в атмосферу Южного Урала

Ростехнадзор озвучил итоги проверки ПО «Маяк» после сообщения о радиационном выбросе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, Ростехнадзор изучил информацию об обнаружении в конце сентября – начале октября 2017 года в атмосферном воздухе ряда европейских стран изотопа рутений-106.

Зафиксированные в Европе уровни активности рутения-106 колебались в широком диапазоне от 10 мкБк (микробеккерелей) до 100 мБк (милибеккерелей) на кубометр воздуха, при этом наибольший показатель в 145 мБк/м3 был отмечен 30 сентября в Бухаресте.

Напомним, 20 ноября Росгидромет опубликовал информацию о радиационной обстановке в России, согласно которой 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности в аэрозолях также фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Наибольшая концентрация радионуклида рутения-106 наблюдалась в 100-километровой зоне ПО «Маяк». Загрязнение охарактеризовали как экстремально высокое. По данным специалистов, в районе Аргаяша радиационный фон был превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. В Новогорном превышение зафиксировано в 440 раз.

В связи с тем, что неконтролируемый выброс изотопа мог стать результатом деятельности по переработке ОЯТ или производства радионуклидных источников представители Ростехнадзора организовали проверку по контролю за источниками выбросов на предприятии «Росатома».

«В течение августа-октября 2017 года на территории ФГУП «ПО Маяк», его санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения удельная активность радионуклидов в приземном воздухе, включая удельную активность изотопа рутений-106, не превышала допустимых и контрольных уровней, установленных для предприятия, – отметили в ведомстве. – Никаких нарушений, связанных с проведением радиационного контроля за источниками выбросов радиоактивных веществ, а также с работой оборудования и ведением технологических процессов, которые могли бы явиться причиной выброса в атмосферу изотопа рутений-106, проведенной проверкой не выявлено».

Челябинск, Юлия Димова

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