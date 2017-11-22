Шайка бутлегеров пойдет под суд за торговлю самопальным «виски» в Челябинске

В Челябинске будут судить владельцев нелегального алкобизнеса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, завершено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в производстве, хранении и сбыте немаркированных товаров, а также незаконном использовании товарного знака, изготовлении акцизных марок и специальных знаков.

По версии следствия, в 2015 году приятели организовали в помещениях, расположенных в промзонах Металлургического района и северо-запада областного центра, цеха по производству спиртного.

Сомнительный алкоголь бутлегеры продавали под видом известных марок спиртного. В ходе обысков силовики изъяли у коммерсантов 12 тысяч бутылок и свыше 2 тысяч литров спирта общей стоимостью более 2,5 миллиона рублей. В ходе расследования уголовного дела был проделан значительный объем работы: проведена 51 химическая экспертиза, 42 технико-криминалистических исследования, известны результаты товароведческой судебной экспертизы.

Руководству межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в УрФО и начальнику УМВД России по Челябинску внесены представления с требованием устранить причины, способствовавшие совершению преступления. После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.11.17

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